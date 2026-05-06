Spis treści: Jedyny taki ptak w Europie Jeden z najpiękniejszych ptaków w Polsce. Jak wygląda kraska? W jakich miejscach czuje się najlepiej? Tryb życia kraski Gdzie dziś można spotkać kraskę? W Polsce wyróżnia się jeden rejon Kraska jako symbol zmian

Jedyny taki ptak w Europie

Większość przedstawicieli rodziny krasek zamieszkuje głównie tereny Afryki oraz Azji. Zdecydowanie zaliczają się do ptaków ciepłolubnych. Mimo to kraska zwyczajna (Coracias garrulus), wbrew rodzinnym zwyczajom i preferencjom, stała się jedynym gatunkiem, który upodobał sobie klimat umiarkowany i Europę jako warunki idealne na miejsce lęgów. Choć kojarzy się z południowymi temperaturami, dociera również do Polski.

Zimę spędza w Afryce Subsaharyjskiej, a do naszego kraju wraca wiosną - najczęściej na przełomie kwietnia i maja. Pozostaje tu stosunkowo krótko. Już w sierpniu i wrześniu rozpoczyna migrację powrotną do afrykańskiego ciepła. Nietrudno więc stwierdzić, że krasce nie brakuje determinacji. Każdego roku pokonuje tysiące kilometrów między kontynentami.

Jeden z najpiękniejszych ptaków w Polsce. Jak wygląda kraska?

Kraska zwyczajna uznawana jest za jednego z najbarwniejszych ptaków całej Europy. Jej upierzenie zachwyca nasyconymi odcieniami błękitu, turkusu i lazuru, które kontrastują z rdzawobrązowym grzbietem, a także lotkami - od spodu szafirowymi, od góry czarnymi. Już na pierwszy rzut oka wyróżnia się na tle innych ptaków zamieszkujących Polskę, w których upierzeniu dominują stonowane, wręcz maskujące kolory.

Kraski gniazdują w dziuplach, ale nie stronią od przebywania na widoku 123RF/PICSEL

W jakich miejscach czuje się najlepiej? Tryb życia kraski

Ptak żywi się głównie dużymi owadami. W jadłospisie kraski pojawiają się chrząszcze, koniki polne, świerszcze i ważki. Najczęściej wypatruje zdobyczy z wysokiego punktu (np. korony drzew albo słupu), a następnie błyskawicznie reaguje w celu złapania pożywienia.

Ze względu na swój zmysł obserwacyjny najlepiej czuje się na terenach otwartych. Łąki i pola z pojedynczymi drzewami, w których zakłada gniazda, to jej ulubiony krajobraz. W idealnych warunkach w pobliżu znajduje się także rzeka lub zbiornik wodny. Chętnie wybiera obrzeża lasów i spokojne tereny wiejskie z możliwie jak najmniejszą ingerencją człowieka. Niestety, takie tereny stają się w Polsce rzadkością - tak samo jak możliwość podziwiania kraski zwyczajnej.

Gdzie dziś można spotkać kraskę? W Polsce wyróżnia się jeden rejon

Jeszcze w XX wieku kraska występowała w wielu częściach naszego kraju. Obecnie jej zasięg znacząco się skurczył. Według danych Monitoringu Ptaków Polski prowadzonego przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, najważniejsze stanowiska lęgowe znajdują się we wschodniej części kraju. W 2025 roku zanotowano obecność kraski wyłącznie na terenie Równiny Kurpiowskiej na północnym Mazowszu.

Kraska jako symbol zmian

Choć kraska zwyczajna jest jednym z najpiękniejszych ptaków występujących w Polsce, staje się jednocześnie symbolem zmian zachodzących w środowisku naturalnym. Jej zanik sygnalizuje, jak mocno współczesne przemiany krajobrazu wpływają na dziką przyrodę.

Głównym problemem staje się utrata naturalnych siedlisk. Wycinanie starych drzew, uprzemysłowienie rolnictwa, zanik tradycyjnych pastwisk i ograniczenie liczby owadów wskutek stosowania licznych oprysków sprawiają, że ptak ma coraz trudniejsze warunki do życia. Nic dziwnego, że spotkanie kraski pozostaje jednym z najbardziej wyjątkowych doświadczeń w polskim krajobrazie.

Kobieta.interia.pl to miejsce pełne pomysłów, emocji i sprawdzonych porad. Zostań z nami na dłużej i odkryj, co może cię zainspirować już dziś.

W Krakowie rośnie prawdziwa dżungla. Wyjątkowe miejsce w Polsce Polsat News