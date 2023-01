„Zostaw go i zabierze kasę”. On ma 53 lata, ona 28. Z powodu różnicy wieku mierzą się z hejtem

Spis treści: 01 On ma 53 lata, ona 28. Z powodu różnicy wieku mierzą się z hejtem w sieci

Pomimo różnicy wieku - zaiskrzyło! 28-letnia Dani i 53-letni Frank są razem od 2015 roku. Para jest bardzo popularna na TikToku, gdzie publikuje nagrania ze swojego życia prywatnego.

Filmiki budzą spore zainteresowanie internautów. Niestety, wśród pozytywnych komentarzy pojawiają się i te negatywne. Ich głównym tematem jest duża różnica wieku między Dani a Frankiem.

Para jest razem od prawie ośmiu lat, a w ubiegłym roku stanęła na ślubnym kobiercu. W nagranych filmikach Dani i Frank pokazują, jak wielkim uczuciem się darzą. Na profilu znajdziemy sporo nagrań, w których para w zabawny sposób prezentuje realia związku.

Obecnie ich poczynania w sieci obserwuje ponad 177 tys. użytkowników. Na TikToku zaprezentowali również nagrania z ich ślubu.

Niestety, pod ich materiałami można znaleźć wiele nieprzychylnych komentarzy. Część internautów koncentruje się przede wszystkim na dzielącej ich różnicy wieku. W nagraniach para lubi zażartować z kierowanych w ich stronę uszczypliwych komentarzy. Podkreślają, że ich związek opiera się przede wszystkim na miłości.

"Ona kocha pieniądze. Jest zbyt leniwa, żeby zarobić własne", "To błąd. Zostawi go i zabierze kasę" - to tylko niektóre z negatywnych opinii, jakie można znaleźć pod filmikami.

W styczniu 2023 roku Dani opublikowała filmik, w którym zabrała głos na temat negatywnych komentarzy. Oczywiście nagranie jest utrzymane w zabawnym tonie.

Internauci postanowili pocieszyć kobietę. Część z nich zwróciła uwagę, że nie warto przejmować się negatywnymi komentarzami.

"Zawsze znajdą się chętni do krytykowania",

"Jesteście razem tak długo... Ludzie po prostu tego nie rozumieją",

"Ludzie zawsze będą zazdrościć. A wy przekazujecie dobrą energię!".

Jak widać, Frank i Dani zawsze mogą liczyć na swoich fanów. Wiele pozytywnych i ciepłych słów mogli znaleźć pod nagraniem, w którym mężczyzna dowiaduje się, że zostanie ojcem.

"Gratulacje! Reakcja Franka była niesamowita!",

"Jak słodko",

"To najsłodszy filmik, jaki kiedykolwiek widziałam",

"Czy wy widzicie głębię jego miłości do niej? W całym swoim życiu nie miałam faceta, który patrzyłby na mnie w taki sposób!",

"Najlepsze love story!",

"Gratulacje! Cieszę się z waszego szczęścia".

