Znaczenie natury w Feng Shui. Ma ogromną moc

Chińska sztuka aranżacji przestrzeni koncentruje się na tym, by energia życiowa Qi swobodnie krążyła w domu. Ważnym elementem w tworzeniu harmonii jest natura, a zwłaszcza rośliny. To, jakie kwiaty wybierzemy i gdzie je ustawimy, ma wielki wpływ na atmosferę w mieszkaniu. Jedne rośliny potrafią oczyścić przestrzeń ze "starej" energii i wprowadzić świeżość, inne wzmacniają obszary związane ze zdrowiem, rodziną czy dobrobytem. Dobrze dobrane i umiejscowione kwiaty mogą przyciągać pomyślność, poprawiać relacje i sprzyjać dobremu samopoczuciu. Rośliny to także symbol rozwoju i długowieczności, dlatego w domu czy biurze wspierają regenerację i dobre wibracje. Trzeba jednak pamiętać, że nie każdy rodzaj kwiatów jest korzystny - niektóre z nich nie wnoszą żywej energii. Czy warto więc trzymać bukiety w mieszkaniu?

Czy cięte rośliny zaburzają energię w domu?

W Feng Shui rośliny doniczkowe od dawna uznawane są za symbol szczęścia, harmonii i dobrobytu. Ale co z kwiatami ciętymi? Czy one również mogą działać w podobny i pozytywny sposób? Odpowiedź brzmi: "to zależy". Bukiety rzeczywiście mogą wspierać przepływ energii życiowej Qi, ale pod pewnym warunkiem. Kwiaty cięte można przetrzymywać w mieszkaniu tylko wtedy, gdy odpowiednio się o nie dba. Kluczowe jest codzienne podcinanie łodyg, aby utrzymać świeżość i żywą energię. Gdy jednak kwiaty zaczynają więdnąć, ich "moc" słabnie, wtedy najlepiej jak najszybciej je pożegnać.

Śpisz w pokoju z tymi kwiatami? To poważny błąd

Równie ważne jak pielęgnacja roślin jest to, w jakim miejscu je ustawimy. W Feng Shui lokalizacja ma ogromne znaczenie. Bukiety pięknie wyglądają w wazonie postawionym w jadalni lub salonie - tam mogą dodawać przestrzeni lekkości, świeżości i dobrej energii. Z kolei w sypialni nie są wskazane i mile widziane. To pomieszczenie powinno być strefą ciszy i ukojenia, gdzie dominuje delikatna, wyciszająca energia Yin. Tymczasem cięte kwiaty wnoszą aurę bardziej intensywną, dynamiczną, zbliżoną do energii Yang. Dodatkowo szybko tracą świeżość, a ich więdnięcie symbolicznie wiąże się z ulotnością, rozkładem i brakiem równowagi. Taki przekaz energetyczny może zaburzać sen i wywoływać poczucie niepokoju.

Bukiety rośliny, które przyciągają szczęście i harmonię

Według Feng Shui wybór ciętych kwiatów ma znaczenie, bo każdy gatunek niesie określony rodzaj energii i symbolikę. To nie tylko kwestia estetyki, ale także subtelnego wpływu na nastrój domowników. Odpowiednio dobrane bukiety mogą wzmacniać relacje, przyciągać pomyślność, wprowadzać spokój albo pobudzać do działania. Oto najlepsze bukiety według tej filozofii:

piwonie - symbol miłości, mający przyciągać uczucia i wspierać rozwój relacji,

lilie - znak czystości i spokoju, mający sprzyjać harmonii,

słoneczniki - przyciągają dobrobyt i pozytywną energię,

goździki - wzmacniają więzi rodzinne,

chryzantemy - symbol długowieczności i zdrowia.

Zdecydowanie najlepiej sięgać po świeże kwiaty, ponieważ tylko one niosą w sobie żywą, pozytywną energię Qi, która wspiera domową atmosferę. Trzeba jednak pamiętać, by unikać roślin z ostrymi kolcami, takimi jak róże, ponieważ mogą one symbolicznie wprowadzać napięcie i niepokój. Jeśli bardzo zależy nam na różach, warto zadbać o to, aby usunąć kłujące elementy. W ten sposób kwiaty nie tylko ozdobią wnętrze, ale też staną się wsparciem dla równowagi, szczęścia, miłości i poczucia harmonii.

