Czym jest renta szkoleniowa?

Renta szkoleniowa to świadczenie skierowane do osób, wobec których została orzeczona celowość przekwalifikowania zawodowego ze względu na niezdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie. Beneficjentem może zostać osoba, która jest niezdolna do pracy lub posiada wymagany okres składkowy i nieskładkowy, tj.:

1 rok - jeżeli niezdolność do pracy powstała przed ukończeniem 20 lat,

2 lata - jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 20 do 22 lat,

3 lata - jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 22 do 25 lat,

4 lata - jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 25 do 30 lat,

5 lat - jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 30 lat.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wskazuje, że jeżeli ubezpieczony nie osiągnął okresu składkowego i nieskładkowego, o którym mowa powyżej, warunek posiadania wymaganego stażu uważa się za spełniony, gdy ubezpieczony został zgłoszony do ubezpieczenia przed ukończeniem 18 lat albo w ciągu 6. miesięcy po ukończeniu nauki w szkole ponadpodstawowej, ponadgimnazjalnej lub w szkole wyższej oraz do dnia powstania niezdolności do pracy posiadał, bez przerwy lub z przerwami nieprzekraczającymi 6 miesięcy, okresy składkowe i nieskładkowe.

Jakie dokumenty należy złożyć?

Osoba ubiegająca się o prawo do renty szkoleniowej zobowiązana jest do złożenia niezbędnych dokumentów, takich jak m.in. ERN-wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy, informacji o okresach składkowych i nieskładkowych, dokumentów potwierdzających okresy m.in.: pracy i osiągane wynagrodzenie, zaświadczenie o stanie zdrowia OL-9, decyzję o stwierdzeniu choroby zawodowej wydana przez państwowego inspektora sanitarnego.

Dokumenty należy złożyć nie później niż na 30 dni przed ustaniem prawa do zasiłków chorobowych, świadczeń rehabilitacyjnych lub wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy. Wniosek można złożyć osobiście lub przez pełnomocnika w dowolnej jednostce organizacyjnej ZUS (pisemnie lub ustnie do protokołu), za pośrednictwem operatora pocztowego, polskiego urzędu konsularnego lub w formie dokumentu elektronicznego przez PUE.9

Wniosek rozpatruje organ rentowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby zainteresowanej lub jednostka organizacyjna ZUS wyznaczona przez prezesa ZUS.

Na jak długo przyznawana jest renta szkoleniowa i ile wynosi?

Renta przyznawana jest na ogół na okres 6. miesięcy, ale może on ulegać wydłużeniu na czas niezbędny do przekwalifikowania zawodowego, jednak nie dłużej niż o 30 miesięcy. Ponadto okres 6. miesięcy może zostać skrócony, jeżeli przed upływem tego czasu starosta zawiadomi organ rentowy o braku możliwości przekwalifikowania zawodowego lub o tym, że osoba zainteresowana nie poddaje się przekwalifikowaniu zawodowemu.

Renta szkoleniowa nie może być niższa niż najniższa renta dla osoby częściowo niezdolnej do pracy i wynosi 75 proc. podstawy wymiaru renty. W przypadku niezdolności do pracy powstałej w wyniku wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, renta wypłacana jest z funduszu wypadkowego i wynosi 100 proc. podstawy wymiaru renty - informuje ZUS.

W związku z tym w 2025 r. kwoty rent z tytułu niezdolności do pracy kształtują się następująco: 1878,91 zł brutto miesięcznie dla renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz 1409,18 zł brutto miesięcznie dla renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy.

