Kino i motoryzacja: współpraca Peugeot i Pathé

Sprawdziliśmy, skąd w ogóle wziął się pomysł na współpracę Peugeot z Pathé i dlaczego właśnie kino francuskie stało się naturalnym kierunkiem dla marki. Udowodniliśmy, że cała inicjatywa to coś więcej niż partnerstwo - próba połączenia dwóch branż, które mają wspólny cel: poruszać ludzi.