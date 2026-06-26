Kino i motoryzacja: współpraca Peugeot i Pathé
W naszej relacji z wydarzenia weszliśmy w przestrzeń, w której spotykają się dwa światy - kino i motoryzacja, by odkryć, jak emocje, design i storytelling przenikają się nawzajem!
Sprawdziliśmy, skąd w ogóle wziął się pomysł na współpracę Peugeot z Pathé i dlaczego właśnie kino francuskie stało się naturalnym kierunkiem dla marki. Udowodniliśmy, że cała inicjatywa to coś więcej niż partnerstwo - próba połączenia dwóch branż, które mają wspólny cel: poruszać ludzi.
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