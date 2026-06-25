Salon pod chmurką

Krok po kroku przeprowadziliśmy widzów przez cały proces aranżacji - od planowania układu i wyboru mebli, przez dobór kolorów, tekstyliów oraz oświetlenia, aż po dekoracyjne detale z oferty Allegro, które nadają całości wyjątkowego charakteru. Sprawdź, jak niewiele potrzeba, by taras zamienił się w stylowe miejsce, z którego nie będzie chciało się wracać do środka!