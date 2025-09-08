XXVII Dożynki Województwa Małopolskiego – święto plonów, które zachwyca!Content Studio

XXVII Dożynki Województwa Małopolskiego - święto plonów, które zachwyca!

W naszej relacji przenieśliśmy się w sam środek małopolskich dożynek - święta plonów, które od pokoleń łączy społeczność i przypomina o bogactwie kultury naszego województwa! Uchwyciliśmy nie tylko atmosferę tego wydarzenia, ale także porozmawialiśmy z Marszałkiem Województwa Małopolskiego - Łukaszem Smółką i skorzystaliśmy z przygotowanych przez organizatorów atrakcji. Sprawdźcie sami, jak tradycja, gościnność oraz lokalne smaki zachęcają do odwiedzenia tej malowniczej okolicy!

