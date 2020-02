ŻYCIE I STYL |

Świat jest pełen kotów. W Polsce to drugie najpopularniejsze zwierzę domowe – zaraz po psach. Zwierzęta te skradły nasze serca i stopniowo „wygryzają” psy. Jakby tego było mało, zaczęły się panoszyć nawet w portalach społecznościowych. W dużej mierze wynika to ze zmian, jakie zachodzą w naszym społeczeństwie. Poznaj najpopularniejsze rasy kotów w Polsce. Być może niedługo zajmą miejsce psów…

Statystyka nie pozostawia złudzeń: w wielu rozwiniętych krajach koty już zyskały przewagę liczebną nad psami. Skąd ten fenomen? Koty i ludzie żyją razem od 10 000 lat, ale to w dzisiejszych czasach wydają się być dopasowane do naszej cywilizacji jak nigdy wcześniej. W społeczeństwie jest coraz więcej singli i bezdzietnych par, którym zwierzak rekompensuje brak potomstwa. Pracujemy coraz więcej i mamy wiele dodatkowych zajęć, w związku z czym decydujemy się na kota. Nie jest tajemnicą, że jest on mniej „kłopotliwym” towarzyszem, ponieważ nie wymaga tyle czasu i uwagi, co pies. Nie bez znaczenia jest też większy indywidualizm i niezależność kotów, która bardziej przystaje do naszych czasów.