Marzec to przełomowy miesiąc, w którym zaczyna się wiosna. Czy rozkwitnie również w twoim życiu? Układ gwiazd sprzyja podejmowaniu dużych wyzwań oraz realizacji trudnych zadań. Przeczytaj swój horoskop i sprawdź, co cię czeka!

Ryby (19 lutego - 20 marca) Słońce i Merkury w Rybach to zapowiedź dobrej passy finansowej oraz poprawy zdrowia. Intuicja słusznie ci podpowie, co jest teraz najpilniejsze do zrobienia. Nie zwlekaj! Działaj. I bądź uważna. Przypływ energii pozwoli ci zrealizować plany i wcielić w życie ważne zmiany. Dzięki Wenus poczujesz w sercu wiosnę! Związki oparte na solidnych fundamentach umocnią się. Singielki mają szansę spotkać bratnią duszę. Zapowiada się sporo ciekawych wydarzeń towarzyskich i rodzinnych. Skorzystaj z pierwszych promieni słońca, wypocznij.