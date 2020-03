ŻYCIE I STYL |

Na początku lat 60. obyczajowy gorset, mocno ściskający do tej pory Stany Zjednoczone, zaczął się rozluźniać. Wystarczyło kilka lat, by wybuchła seksualna rewolucja, a na jej fali zrodziło się zjawisko groupies – dziewczyn, których największym marzeniem jest uwiedzenie rockowego muzyka.

Groupies szalały w klubach, na koncertach i w kuluarach mniej więcej od drugiej połowy lat 60. do drugiej połowy lat 80., kiedy to dużo zaczęło mówić się o epidemii AIDS i wirusie HIV rozprzestrzeniającym się głownie przez stosunki seksualne. Oczywiście, piękne dziewczyny lgnęły do muzyków dalej, ale na nieco mniejszą skalę.