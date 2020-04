ŻYCIE I STYL |

Pacyfikacja Michniowa stała się symbolem nazistowskich zbrodni, popełnianych na mieszkańcach polskich wsi w czasie II wojny światowej. Upamiętniające ją mauzoleum dziś zyskuje nowe oblicze. I choć celem kompleksu jest przekazywanie wiedzy, istnieje spora szansa, że zainteresuje on nie tylko historyków, ale i miłośników architektury.

Kiedy Niemcy kazali opuści dom i iść na pobliskie łąki, mama Bogusława Wikło wzięła ze sobą najpotrzebniejsze rzeczy. Usiadła potem z dziećmi na trawie i patrzyła, co dzieje się we wsi. Widać było, jak żołnierze chodzą od domu do domu, a potem, jak ciężarowe samochody wiozą mężczyzn z wioski. Tych z ostatniego kursu Niemcy zaczęli upychać w stodole. – I podniósł się okropny jęk, okropny krzyk z tej stodoły – opowiada Wikło, w nagraniu zrealizowanym przez Instytut Pileckiego. – A później, co najgorsze, był ogromny odór, smród niemiłosierny. Potem pojedyncze domy zaczęły się palić. Po południu to ustało, Niemcy odjechali.