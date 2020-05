ŻYCIE I STYL |

Od 1998 roku w naszym kraju za agresywne uznaje się 11 ras psów. Można je posiadać i hodować tylko za specjalnym pozwoleniem. Co ciekawe, według Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji groźne są wyłącznie psy o udokumentowanym pochodzeniu. Zwierzęta w typie rasy umieszczonej na liście lub ich mieszańce stają się łagodne jak baranki. Ale to nie koniec kontrowersji.

1 / 13

Trzymanie lub hodowla psów uznanych za agresywne bez wymaganego zezwolenia uznawane jest za wykroczenie i podlega karze aresztu lub grzywny. Sąd może również orzec przepadek zwierzęcia. Procedura jego uzyskania nie jest skomplikowana. Wniosek najlepiej złożyć jeszcze przed zakupem psa lub rozpoczęciem hodowli we właściwym urzędzie – osobiście, listownie lub online. Dopuszczalne jest również złożenie go niezwłocznie po zakupie czworonoga. Wystarczy wypełnić specjalny formularz i załączyć do niego dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 82 zł. Decyzja jest podejmowana w ciągu 30 dni od złożenia kompletu dokumentów. Może się zdarzyć, że przed jej wydaniem odwiedzi nas urzędnik, aby sprawdzić, czy pies nie "jest utrzymywany w warunkach i sposób, które stanowią zagrożenie dla ludzi lub zwierząt".