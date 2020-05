Ostoja żubra i orient po Polsku, czyli co warto zobaczyć na Podlasiu

ŻYCIE I STYL |

Kiedy w internetową wyszukiwarkę wpiszemy „Podlasie”, w wynikach pojawi się spora kolekcja memów i żartów: że biedne, że zacofane, że słabo skomunikowane. Tymczasem, ten leżący przy wschodniej granicy region ma wiele do zaoferowania. Warto wziąć go po uwagę, wybierając miejsce na tegoroczne wakacje.

Na początek małe wyjaśnienie: województwo podlaskie i Podlasie to nie to samo. To pierwsze jest obszarem administracyjnym, drugie zaś, regionem tylko w części pokrywającym się z jego granicami. Podlasie obejmuje południowo-zachodnią część województwa podlaskiego, wschodnią część województwa mazowieckiego oraz północną część województwa lubelskiego. Historyczną stolicą tego regionu jest Drohiczyn, a jego nazwa – według interpretacji niektórych językoznawców - pochodzi od lasów, które w wielkiej obfitości rosną tutaj od niepamiętnych czasów.