Weterynarze biją na alarm: nie kupujcie psów "bez nosa"!

ŻYCIE I STYL |

Wybór psa to decyzja na kilkanaście lat wspólnego życia. Zanim ją podejmiemy bierzemy pod uwagę wiele czynników, ale często zapominamy o najważniejszym, czyli zdrowiu. A schorowany pies to nie tylko obciążenie dla naszego portfela, ale również ból i cierpienie pupila. I choć nie jesteśmy w stanie przewidzieć, czy dane zwierzę będzie zdrowe, to na pewno możemy zmniejszyć ryzyko, unikając najbardziej schorowanych ras i hodowców, którzy nie dbają o psy.