Rok w rok to samo. Niektóre plażowe zwyczaje, choć niemiłe dla oka lub komfortu psychicznego innych wypoczywających, przetrwały i mają się świetnie. O czym mowa?

Rozstawianie parawanów w ostatnich latach okryło się złą sławą. Zdaniem wielu nie do końca słusznie, ponieważ nad zimnym morzem całkiem skutecznie osłaniają one od wiatru. Pomagają też uniknąć nieustannej walki z piaskiem niesionym przez bryzę morską i tym wzbijanym przez przebiegających tuż nad naszymi głowami małych (i większych) plażowiczów. Prawdziwie irytującym zwyczajem jest jednak łączenie kilku takich osłon w jedną, za to ogromną, a tym samym zawłaszczanie wielkich kawałów plaży. Co by było, gdyby wszyscy tak robili?