Jak nas oszukują w restauracjach?

ŻYCIE I STYL |

Jest źle. Wyniki badań Inspekcji Handlowej raz po raz pokazują, że stołowanie się na mieście, szczególnie podczas wakacji, to opcja dla odważnych. Większość skontrolowanych lokali dopuszcza się uchybień. Podpowiadamy, na co zwracać uwagę, by nie dać się oszukać.