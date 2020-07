ŻYCIE I STYL |

To, jak ułożone są planety w chwili, gdy przychodzimy na świat, ma ogromny wpływ na całe nasze życie, także na to, jakimi jesteśmy partnerami i jak radzimy sobie w kwestii wierności. Które znaki zodiaku są najmniej podatne na skoki w bok? Oto najwierniejsza szóstka!

1 / 6

Rak Raki to najbardziej wierne i oddane osoby spośród wszystkich znaków zodiaku. Rodzina jest dla nich największą wartością, a miłość – życiowym drogowskazem i priorytetem. Bardzo rzadko więc decydują się na zrobienie czegoś, co mogłoby zagrozić trwaniu własnej rodziny i życiowej stabilizacji. Życie w długim związku jest dla zodiakalnych Raków gwarancją poczucia bezpieczeństwa, powodem do radości i dumy, źródłem poczucia spełnienia i bezpieczeństwa. Chronią więc swoje małżeństwo i rodzinę, jak tylko mogą. Od życia nie oczekują zbyt wielu szaleństw, nie szukają mocnych wrażeń, zabawy ani romansów. Skoki w bok zdarzają im się ogromnie rzadko, a jeśli już – wynikają z długotrwałego poczucia niekochania i osamotnienia.