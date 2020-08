Kształt stóp zdradza twój charakter!

Zaniedbane wzbudzają wiele negatywnych emocji, a zgrabne i wypielęgnowane to dla wielu osób silny fetysz. Stan stóp może nam wiele powiedzieć o człowieku, ale jeszcze więcej dowiemy się, kiedy zwrócimy uwagę na ich kształt i ustawienie palców. To właśnie one mogą zdradzić nam charakter właściciela oraz jego podatność na niektóre schorzenia.