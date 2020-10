ŻYCIE I STYL |

Chcesz wieść szczęśliwe i spokojne życie u boku kochającej żony? Zwróć uwagę na datę urodzenia swojej wybranki. Dzięki temu poznasz jej największe wady i możliwe przyczyny konfliktów. Oto najgorsze kandydatki na żony, oczywiście według astrologii.

Skorpion Kobieta spod znaku Skorpiona robi doskonałe pierwsze wrażenie, więc przez pierwsze miesiące związku jej partner jest po prostu wniebowzięty. Pani-Skorpion jest bowiem mistrzynią uwodzenia: roztacza przed wybraniem swój urok i czar, potrafi być bardzo pociągająca, ma wyborne poczucie humoru, sporo wiedzy i inteligencji, a przede wszystkim - niespożyte siły i pomysły w sypialni. Wszystko to jednak kończy się nagle i niespodziewanie... tuż po ślubie. Życie z żoną spod znaku Skorpiona okazuje się powiem pasmem kłótni, awantur, pretensji, intryg i niekończących się żali. Tym, co najbardziej interesuje ją w małżeństwie to pełna kontrola nad wybrankiem i ciągłe stawianie na swoim. Nie przypadkiem o paniach-Skorpionach mówi się, że to najgorsze żony na świecie. Niewielu mężczyzn jest w stanie z nimi wytrzymać.