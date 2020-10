ŻYCIE I STYL |

Mogłoby się wydawać, że zamiłowanie do substancji psychoaktywnych jest wyłącznie domeną ludzi. Nic bardziej mylnego! Okazuje się, że wiele zwierząt jest miłośnikami odmiennych stanów świadomości. Co więcej, frajdę, jaką daje schrupanie halucynogennego grzyba czy zjedzenie sfermentowanego owocu odkryły na długo przed pojawieniem się człowieka.

Kilka lat temu ekipa BBC sfilmowała niezwykłe zjawisko: młode delfiny przerzucały między sobą rybę rozdymkę, jakby była piłką. Po kolei brały ją do pyska i wysysały. Po co to robiły? Otóż rozdymka w sytuacji zagrożenia wydziela neurotoksynę, która jest nawet 100 razy silniejsza od cyjanku potasu. Najwyraźniej jednak delfiny doskonale wiedziały, jak ją dawkować, by poczuć jedynie miłe oszołomienie. Po chwili rozbawione ssaki zaczęły wykonywać piruety, pływać pionowo z pyskami wystawionymi nad powierzchnię wody i przyglądać się swojemu odbiciu. Impreza była przednia!