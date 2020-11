ŻYCIE I STYL |

Zaskakują wyglądem, śmieszą lub przerażają, ale łączy je jedno - na długo zapadają w pamięć! Najdziwniejsze zwierzęta świata wciąż nie odkryły przed nami wszystkich swoich tajemnic, a naukowcy z roku na rok przedstawiają kolejne, zaskakujące fakty na ich temat. Oto dziewięć najdziwniejszych zwierząt świata - znasz je wszystkie?

Gwiazdonos amerykański (Condylura cristata) Gwiazdonos to ssak, przypominający trochę kreta, choć z bliska sprawia wrażenie przybysza z innej planety. Wszystko to za sprawą dziwnego, charakterystycznego nosa, zakończonego 22 różowymi wyrostkami, służącymi za narząd zmysłu. Gwiazdonos ma długi ogon (zimą powiększa się on nawet kilkukrotnie!), krótkie kończyny z długimi pazurami i ciemne ubarwienie. Występuje w USA i południowo-wschodniej Kanadzie. Gwiazdonos zamieszkuje tereny wilgotne, większość życia spędza w glebie lasów, torfowisk i bagien, ale nie pogardzi też wodną kąpielą. Żywi się kręgowcami, owadami i skorupiakami. Żyje krótko - od dwóch do czterech lat.