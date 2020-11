Znaki zodiaku i ich zwierzęta mocy. Znasz swoje?

Zwierzęta mocy, zwane również zwierzętami totemicznymi, towarzyszą nam przez całe życie. Spotykamy je na różnych etapach swojej wędrówki, przypadkiem trafiają do naszych domów, odwiedzają nas w snach. Zwierzęta mocy pochodzą z tradycji rdzennych mieszkańców Ameryki Północnej. Zaraz po narodzeniu, dziecku przyznawano zwierzęcego przewodnika, który miał być jego nauczycielem, towarzyszem i obrońcą. To właśnie dlatego Indianie często mieli przy sobie symbole i totemy zwierząt, z którymi zostali połączeni na całe życie. Nie musimy mieć jednak indiańskich korzeni, by korzystać z pomocy zwierząt i mieć przy sobie symbole tych, które są nam szczególnie bliskie. Zwierzęta mocy przypisane zostały również konkretnym znakom zodiaku i wspierają je w podejmowaniu właściwych decyzji oraz samorozwoju.