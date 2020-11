ŻYCIE I STYL |

Są ludzie, którym pozwoliliśmy zasilić szereg naszych facebookowych znajomych, a potem, śledząc ich poczynania, złapaliśmy się za głowę. Cóż, zawsze możemy przestać ich obserwować lub usunąć z grona znajomych. Złośliwi powiedzą, że to „problemy pierwszego świata” i nie będą dalecy od prawdy.

"Madka" - wytrwale tapetuje facebookowego walla zdjęciami swojej pociechy. Jeśli dobrze poszukasz, znajdziesz w jej archiwaliach nawet zdjęcia kup w pampersach. Ona od pewnego czasu nie jest nawet sobą, teraz definiuje ją już tylko macierzyństwo. Zawód? "Mama 24/h", ewentualnie szlachta. Ta co to nie pracuje. Jeśli "Madka" nie fundnęła maluchowi jeszcze profesjonalnej sesji zdjęciowej, to nic straconego, prawdopodobnie niebawem się szarpnie i to nadrobi. Póki co, pstryka samodzielnie. Później zresztą też będzie pstrykać. W końcu nie ma lepszego kronikarza dnia codziennego niż ona. Udostępnia filmiki z własnym dzieckiem (tańczącym, zanoszącym się od śmiechu czy dyndającym w "skoczku" czy innym chodziku) w roli głównej. Filmiki, które nie interesują nikogo poza nią samą. Fotografie, jakie masowo produkuje i prezentuje światu niewiele się od siebie różnią, ale jej koleżanki pieją z zachwytu, pewnie w nadziei, że "Madka" zajrzy też na ich profile, żeby piać nad Brajankiem. Myli się ten, kto sądzi, że aktywność "Madki" ogranicza się do publikowania zdjęć i bardzo złych nagrań. Ona poza tym wszystkim inicjuje gorące dyskusje o tym, czy szczepionki są aby na pewno dzieciom potrzebne, nie bacząc na to, że od rozmów na ten temat internet dawno już pęka w szwach.