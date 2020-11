ŻYCIE I STYL |

Są ludzie, którym pozwoliliśmy zasilić szereg naszych facebookowych znajomych, a potem, śledząc ich poczynania, złapaliśmy się za głowę. Cóż, zawsze możemy przestać ich obserwować lub usunąć z grona znajomych. Złośliwi powiedzą, że to „problemy pierwszego świata” i nie będą dalecy od prawdy.

Zagorzały - zachowuje się jak niespełniony bloger. Ponieważ jednak nie ma popularnego bloga ani oddanych "followersów" za publiczność obrał sobie znajomych z Facebooka i to im relacjonuje swoje życie codzienne, marząc o tym, by przedzierzgnąć się w minicelebrytę: "Umieram na laborkach, jeszcze 20 minut", "Dopiero wstałem". Nic mu nie umknie. Cyklicznie aktualizuje zdjęcie profilowe przy użyciu kolejnych popularnych nakładek, z pasją komentuje aktualne wydarzenia, zwłaszcza jeśli chodzi o śmierć znanej osoby. Nagle przypomina sobie, że był jej wiernym fanem. Ba, największym. Odeszła wielka gwiazda? Wszystkie portale już o tym napisały, ludzie rozmawiają o tym na ulicy, w sklepie... ale nic to! On musi jeszcze stwierdzić zgon. I zapalić internetową świeczkę [*].