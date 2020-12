ŻYCIE I STYL |

Alona Anufriieva (31) z Dniepru na Ukrainie postanowiła zapuścić włosy, gdy miała 12 lat. Obecny wynik tego postanowienia jest imponujący!

Jak większość małych dziewczynek, Alona Anufriieva (31) chciała mieć długie włosy. Kiedy skończyła 12 lat, postanowiła je zapuścić tak, by sięgały jej do pasa. Zajęło jej to 3 lata, ale Ukrainka stwierdziła, że dalej pozwoli im rosnąć.