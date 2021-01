ŻYCIE I STYL |

Choć drobna różnica zdań i mały pojedynek słowny są tym, co może dodać miłości rumieńców, bycie w związku z osobą, która kocha awanturować się i walczyć, może zamienić nasze życie w piekło. Kto kłóci się najczęściej i najchętniej? Oto sześć najbardziej bojowych znaków zodiaku.

Baran To prawdziwy choleryk, któremu do ataku wściekłości nie potrzeba wiele. Kiedy się zdenerwuje, trudno okiełznać jego wściekłość. Krzyczy, żywo gestykuluje, przeklina, obraża, może nawet rzucać przedmiotami. Podczas awantury szybko i dosadnie mówi, co leży mu na sercu, nie owija w bawełnę. Lubią walczyć, rywalizować, również słownie. Jak każdy typowy choleryk, gdy już wykrzyczy to, co mu doskwiera, Baran szybko się uspokaja, a wszystko wokół wraca do równowagi.