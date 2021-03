ŻYCIE I STYL |

Liczby nie kłamią - osób urodzonych na przełomie tych miesięcy jest statystycznie najwięcej. Sprawdź, kto znalazł się na astrologicznym podium, z czego to wynika i jak wpływa na ich charakter.

Nie na wszystko w życiu mamy wpływ. Jedną z takich rzeczy jest data urodzenia, a co za tym idzie – także znak zodiaku. Wydaje się, że to kwestia absolutnego przypadku, bo każdy dzień jest dobry, żeby przyjść na świat. Jednak ze statystycznego punktu widzenia niektóre terminy są bardziej prawdopodobne od innych. Z ustaleń amerykańskich naukowców wynika, że dominuje wrzesień, gdy rodzi się najwięcej dzieci. Może być to efekt świątecznej atmosfery, bo jak łatwo policzyć, zostały one poczęte w okolicach Bożego Narodzenia. Obfity jest również lipiec oraz sierpień, a styczeń czy listopad zajmują ostatnie miejsca w zestawieniu. To wszystko znajduje odzwierciedlenie w astrologii. Ze wszystkich 12 znaków zodiaku te trzy nie mają sobie równych pod względem liczebnym.