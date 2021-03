ŻYCIE I STYL |

Czasy nastały wyjątkowo trudne, wiele z nas źle znosi izolację, ograniczenia życia codziennego i ciągłą niepewność. Więc może warto dowiedzieć się, co nas czeka w przyszłym miesiącu - który znak czeka dobry czas, a który powinien uważać na swoje zdrowie? Sprawdź, co jest zapisane w gwiazdach!

Baran W kwietniu Barany czeka dobry czas w miłości, jednak będą musiały być bardzo ostrożne w pracy, inaczej czeka ich trudny czas. Uczucia: Słońce w Wadze sprawi, iż w w tym miesiącu, Barany będą nie tylko będą mocno okazywać uczucia swojemu partnerowi, ale też bardzo poważnie zacną myśleć o przyszłości swojego związku. To dobry czas na podejmowanie ważnych decyzji, a także złożenie konkretnych deklaracji i podejmowanie działań, związanych z rozwojem związku. W połowie miesiąca, za sprawą wpływu Słońca, które będzie w sekstylu z Jowiszem, Baran będzie miał okazję wybrać się ze swoją miłością na krótki wyjazd i zregenerować siły. Końcówka miesiąca, głównie dzięki wpływowi Neptuna i Plutona, to z kolei dobry czas na większe zakupy. W tym miesiącu samotne Barany zdecydowanie mają szanse na miłość i znalezienie prawdziwego szczęścia przy drugiej osobie. Powinny skorzystać z okazji, jaką daje im los. Kariera i finanse: W kwietniu Baran będzie skupiony przede wszystkim na swoim życiu uczuciowym, dlatego nie poświęci wiele czasu i energii na swoją pracę zawodową. Roztargnienie i krążenie myślami przy partnerze sprawią, iż popełni błąd w pracy. Im szybciej zacznie się skupiać na swoich obowiązkach, tym lepiej dla niego. Baran powinien być bardzo ostrożny w kwestii inwestowania pieniędzy. Merkury w Skorpionie sprawi, że będzie podatny na wpływy innych i może zostać oszukany na dość dużą kwotę. Nie jest to także dobry czas na zaciąganie kredytów. Zdrowie: W kwietniu Barany nie będą narzekały na swoje zdrowie. Energia ich nie opuści przez cały miesiąc, dzięki czemu ominą je problemy zdrowotne. Barany nie powinny tylko zapominać o tym, aby się wysypiać.