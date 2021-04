ŻYCIE I STYL |

Mary Magdalene najlepiej wypoczywa w klinikach medycyny estetycznej i na kolejnych stołach operacyjnych. 24-letnia Kanadyjka od lat inwestuje w swój wygląd, a celem jest maksymalnie sztuczny wizerunek. W tej kwestii nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa.

W ostatnich latach prawdziwą furorę robi zjawisko określane mianem ciałopozytywności. Chodzi o miłość do samego siebie, która zaczyna się od akceptacji własnego wyglądu. Bez oglądania się na innych, obowiązującą modę czy ideały lansowane w mediach. Zazwyczaj oznacza to powrót do naturalności, ale ona znalazła inny sposób samorealizacji. Poznajcie kobietę mówiącą otwarcie o wszystkich kosmetycznych, estetycznych i chirurgicznych poprawkach, którym regularnie się poddaje. Konsekwentnie dąży do wymyślonego przez siebie celu, jakim jest dość specyficzny wizerunek "plastikowej księżniczki". Co to oznacza? Wystarczy spojrzeć.