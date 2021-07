ŻYCIE I STYL |

Barany w lipcu czeka intensywny czas, pełen pracy i... konfliktów. Dla Raków będzie to wyjątkowo szczęśliwy miesiąc, a Skorpiony spotka wiele zmian. Przeczytaj swój horoskop i dowiedz się, co gwiazdy szykują dla ciebie!

Baran Lipiec będzie dla Barana bardzo intensywnym miesiącem, pełnym zadań i spotkań. Baran powinien uważać jednak, aby nie popaść w konflikty, zarówno w domu, jak i w pracy. Uczucia: Wpływ Słońca, które będzie w tym czasie w Raku, sprawi, że Baran wiele czasu i swojej energii poświęci na relacje rodzinne. Chętnie spędzi czas z partnerem, zaplanuje wyjazd i wszystkim się zajmie. Niestety, za sprawą wpływu Merkurego wyniknie kilka drobnych spięć, które mogą zniszczyć dobrą atmosferę. Dlatego Baran powinien uważać, aby w natłoku zadań się wyciszyć i dodatkowo nie wprowadzać nerwowej atmosfery, która nie przyniesie mu nic dobrego. Ponadto czeka go wiele spotkań - to będzie czas dobrej zabawy i relaksu. Samotne Barany zdecydowanie mają szansę na poznanie nowej osoby. Merkury sprawi, iż będą mocno romantyczni i pociągający. Na pewno w tym czasie mogą liczyć na romans, a może też na coś więcej. Kariera i finanse: Baran będzie miał wiele na głowie, obowiązków mu nie zabraknie, a wręcz przeciwnie - będzie to mocno pracowity czas. Mimo dobrego nastroju, może się trochę stresować, że nie zdąży ze wszystkim, ale dobry plan i spokojne podejście do wyznaczonych zadań pomogą mu się ze wszystkim uporać. Merkury w dniach 9-10 lipca, cofając się, utworzy koniunkcję z Marsem w Lwie, co spowoduje duże rozdrażnienie. Szczególnie w tym czasie Baran powinien zwrócić uwagę na relację z innymi w pracy, gdyż o konflikt nie będzie trudno. Finansowo Barana czeka dobry miesiąc: będzie mógł pozwolić sobie na szaleństwa. Zdrowie: Baran powinien pamiętać, że wakacje to czas, który warto wykorzystać na zaopatrzenie organizmu w witaminę D. Dlatego jak najczęściej powinien przebywać na świeżym powietrzu, co także pomoże mu rozładować wewnętrzne napięcie.