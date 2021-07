ŻYCIE I STYL |

Płomienny romans czy kłótnia z partnerem? Podwyżka w pracy, a może niespodziewane wydatki? Czy dopisze ci zdrowie? Przeczytaj swój horoskop i dowiedz się, co gwiazdy szykują dla ciebie w sierpniu.

1 / 12

Baran Sierpień będzie dobrym miesiącem dla zodiakalnego Barana, szczególnie dobrze będzie mu się wiodło w sferze zawodowej i rodzinnej. Uczucia: Za sprawą Wenus, która będzie we Lwie, Baran będzie miał nie tylko dobry nastrój, ale chętnie spędzi wolny czas z rodziną i najbliższymi. To oni będą dla niego priorytetem. Baran ma szansę poprawić relacje z ważnymi dla siebie osobami, a wpływ Słońca sprawi, że łatwo będzie można osiągnąć kompromis. Relacja Barana rozkwitnie, a namiętności i romantyzmu doda Mars. Baran będzie czuł, że wszystko układa się po jego myśli, dzięki czemu uniknie poważnych problemów w związku. To także dobry czas na szaloną wyprawę, czy też podróż z ukochaną osobą. Samotne Barany zdecydowanie mają szansę na romans, a może nawet coś więcej. Wpływ planet będzie sprzyjał poznawaniu nowych osób. Kariera i finanse: W sierpniu Barana czeka pasmo sukcesów w pracy zawodowej. Dzięki wpływowi Marsa, Baran będzie miał wiele ciekawych pomysłów, a Wenus sprawi, że inne osoby z pracy chętnie za nim podążą. Szczególnie druga połowa miesiąca, kiedy to Mars i Słońce będą w trygonie do Urana, będzie sprzyjającym czasem na rozwój zawodowy, nowe projekty i realizowanie marzeń. W połowie miesiąca mogą pojawić się dodatkowe i nieplanowane wydatki, ale Baran nie powinien się tym przejmować, gdyż ma szansę na otrzymanie premii lub nawet awans w najbliższym czasie, dlatego pieniędzy mu nie zabraknie. Zdrowie: Baran będzie w pełni sił witalnych, na swoje zdrowie nie będzie narzekał. Jednak wiele różnych zadań i spraw, mogą sprawić, iż stanie się lekko rozdrażniony. Dlatego powinien medytować i relaksować się kiedy tylko może, aby dać sobie odpocząć, a w szczególności swojemu mózgowi.