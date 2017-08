Amal Clooney - między bizneswoman a celebrytką

Z jednej strony odnosząca sukcesy prawniczka, z drugiej - żona słynnego aktora zwracająca uwagę urodą i nienagannym stylem. Amal Clooney łamie stereotypy udowadniając, że w show-biznesie jest miejsce dla kobiet, które reprezentują sobą coś więcej niż znane nazwisko.

Zdjęcie Amal doceniana jest przez media i branżę mody za swoje dopracowane w najdrobniejszych szczegółach stylizacje /East News

Od momentu, gdy świat o niej usłyszał, natychmiast stałą się medialną sensacją. Brytyjska piękność o libańskich korzeniach to nie tylko żona słynnego gwiazdora George'a Clooney'a, ale przede wszystkim wzięta pani adwokat specjalizująca się w prawie międzynarodowym oraz prawach człowieka. Do jej klientów należeli m.in. twórca Wikileaks Julian Assange czy była premier Ukrainy Julia Tymoszenko.

Amal Alamuddin od chwili medialnego debiutu, jako narzeczona jednego z najpopularniejszych aktorów na świecie, nieustanne wzbudza zainteresowanie mediów. Nic dziwnego - zalicza się wszak do elitarnego grona postaci w show-biznesie, które mają do zaoferowania znacznie więcej niż tylko nazwisko znanego męża czy skandalizujący styl życia. Pani Clooney to nagradzana za swoją pracę, a w przeszłości piastująca prestiżowe stanowiska prawniczka oraz szczęśliwa żona i matka. 6 czerwca w jednym z londyńskich szpitali urodziła bliźnięta, syna Alexandra oraz córkę Ellę.



Amal doceniana jest przez media i branżę mody również za swoje dopracowane w najdrobniejszych szczegółach stylizacje. Balansując na granicy biurowego dress codu i trendów prosto z wybiegu udało jej się wypracować unikalny styl łączący w sobie elementy formalnego stroju oraz modny design. Nie dziwi otrzymana przezeń w 2014 roku podczas British Fashion Awards nagroda za Najlepszy Brytyjski Styl. Piękna prawniczka uhonorowana została tym prestiżowym modowym wyróżnieniem obok takich gwiazd, jak Kate Moss czy Emma Watson.



Żona hollywoodzkiego gwiazdora znana jest z zamiłowania do luksusowych marek, ceni, więc niewątpliwie ponadczasową elegancję i wysoką jakość. Widywana jest na ogół w strojach najbardziej ekskluzywnych domów mody, takich jak Dolce & Gabbana, Alexander McQueen, Giambattista Valli czy Oscar de la Renta. Ten ostatni odpowiadał za projekt jej fenomenalnej sukni ślubnej z dekoltem typu carmen, uszytej w całości z lekkiej i delikatnej koronki chantilly.



Jej stylizacje, choć nie są bynajmniej wyzywające, pozostają też dalekie od nudnej zachowawczości. Amal często sięga po wyraziste barwy i ciekawe fasony, wielokrotnie będąc fotografowaną przez paparazzich w kwiecistych sukienkach, stylowych kraciastych kompletach, garniturach w soczystych kolorach, a nawet w haftowanych jeansach i koronkowych topach, których nie waha się zakładać na mniej zobowiązujące okazje.



Również w klasycznej czerni pani Clooney prezentuje się nietuzinkowo i kobieco. Udowodniła to pojawiając się w Nowym Jorku na uroczystym spotkaniu zorganizowanym przez ONZ w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Kobiet w szykownym dopasowanym zestawie, który uzupełniła fantazyjnymi błyszczącymi szpilkami od Salvatore Ferragamo.



Zdjęcie Amal na uroczystym spotkaniu zorganizowanym przez ONZ / East News

Amal Clooney imponuje konsekwentnym budowaniem swojego wizerunku. Na co dzień pracując w zdominowanym przez mężczyzn środowisku nie waha się podkreślać swojej kobiecości strojem, który za każdym razem komplementuje jej nienaganną sylwetkę. Choć jest profesjonalistką w swoim zawodzie, ma w sobie też iście gwiazdorski potencjał, który sprawia, że jest jedną z najbardziej intrygujących postaci show-biznesu.

Iwona Oszmaniec (PAP Life)