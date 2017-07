Britney wygląda coraz lepiej. Ale forma!

Atletyczne sylwetki są ostatnimi czasy na topie. Gwiazdy do sieci chętnie wrzucają efekty swoich zmagań o idealną sylwetkę. Jedną z nich jest Britney Spears, która przeszła niemałą metamorfozę...

Zdjęcie Britney Spears /Getty Images

Jeszcze kilka lat temu, Britney nie była w najlepszej formie. W 2007 roku wiele negatywnych rzeczy działo się w jej życiu - ogolona głowa, zaatakowanie samochodu paparazzi parasolką, wizyty na spotkaniach AA i w klinikach psychiatrycznych oraz walka o prawo opieki nad synami. Sporo też przytyła. Niczym nie przypominała wtedy tej pięknej, uśmiechniętej i pełnej życia dziewczyny, która zaczynała karierę piosenkarki w latach 90-tych. Na szczęście zła passa minęła - artystka podniosła się z "dołka" - dziś jest pełna optymizmu i dba o figurę. Sporo schudła dzięki regularnym ćwiczeniom. Nie ma się co dziwić - na co dzień ma pełną dawkę motywacji ze strony swojego partnera, który jest trenerem personalnym. Sam Asghari jest nieziemsko przystojny i wspaniale zbudowany. Jego zamiłowanie do kulturystyki zapewne miało dużo wpływ na metamorfozę Britney. Piosenkarka na swoim kanale na Instagramie wrzuciła filmik, na którym pokazuje jak wygląda jej trening.

Zdjęcie Britney była kiedyś nieco grubsza... / Getty Images

Spears jest w końcu szczęśliwa i rewelacyjnie godzi obowiązki bycia matką z codzienną aktywnością fizyczną. Jak wam się podoba jej przemiana?