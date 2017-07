Cara Delevingne debiutuje śpiewająco

Cara Delevingne to jedna z bardziej nietuzinkowych postaci świata mody. Ulubienica projektantów niedawno wystąpiła w filmie Luca Bessona i właśnie zadebiutowała z teledyskiem do utworu "I Feel Everything" pochodzącego ze ścieżki dźwiękowej do filmu "Valerian".

Zdjęcie Utwór Cary pochodzi z filmu "Valerian i Miasto Tysiąca Planet", w którym to brytyjska modelka wcieliła się w postać Laureline /Getty Images

Singiel "I Feel Everything" i promujący utwór teledysk, to solowy debiut Cary Delevingne. Raźniej stawia się pierwsze kroki w towarzystwie najlepszych - producentem utworu jest Pharrell Williams, zaś za oprawę wizualną teledysku odpowiadał sam Luc Besson.

Utwór znalazł się na ścieżce dźwiękowej do filmu Bessona "Valerian i Miasto Tysiąca Planet", w którym to brytyjska modelka wcieliła się w postać Laureline.



Swoją przygodę z filmem Cara Delevingne rozpoczęła w 2012 roku. Zagrała niewielką rolę w filmie "Anna Karenina". Był to jej kinowy debiut. Później pracowała m.in. na planie "Kids in Love", "London Fields" i "Legion samobójców". (PAP Life)