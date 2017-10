​Cara Delevingne strasznie schudła

Cara Delevingne przebojem weszła do świata mody i filmu. Charakterystyczna twarz i szczupła sylwetka szybko zapewniły jej dużą popularność i rozpoznawalność.

Zdjęcie Cara Delevingne /East News

Ambitna 25-latka od kilku lat nieprzerwanie współpracuje z największymi nazwiskami świata mody. Mogliśmy ją oglądać m.in. w kampaniach Burberry i Chanel. Brała także udział w pokazach Victoria’s Secret, Dolce&Gabbana czy Fendi.

Reklama

W 2012 roku Cara zaczęła przygodę z filmem, która trwa do dziś. Ma na swoim koncie duże role w "Papierowych miastach", "Legionie samobójców", "Tulipanowej gorączce" czy "Valerianie i mieście tysiąca planet".

Ostatnio media interesują się jednak przede wszystkim książką Delevigne. Modelka i tym razem nie poszła na łatwiznę, pisząc poradnik o dietach lub dobrym wyglądzie. Wydała powieść o nastolatkach z elementami kryminału i thrillera.

Uroczysta premiera "Mirror, mirror" (bo taki właśnie tytuł ma książka) odbyła się z udziałem samej pisarki. Podczas wydarzenia Cara nie kryła swojej radości i chętnie rozdawała autografy.

Niestety, zaniepokoił nas wygląd Delevingne. Modelka jest bowiem bardzo chuda. Szczupłą sylwetkę podkreśliła dodatkowo krótką fryzurką i dopasowaną sukienką mini.

Wiemy, że nienaganna sylwetka to domena modelek, ale Cara naprawdę trochę przesadziła. Mamy nadzieję, że to tylko efekt długich godzin pracy nad książką i 25-latka szybko wróci do formy.

Zdjęcie Cara Delevingne podczas promocji książki / East News

Zdjęcie Cara Delevingne / East News

Zdjęcie Cara Delevingne / East News

Zdjęcie Cara Delevingne / East News