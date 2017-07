Długo walczyła z nadwagą, a teraz...

...zachwyca! Demi Lovato jest w coraz lepszej formie.

Zdjęcie Demi Lovato /East News

24-letnia wokalistka od zawsze zmagała się z nadprogramowymi kilogramami. Brała udział w kampaniach społecznych promujących akceptację własnego ciała, bez względu na liczbę kilogramów, bo wiedziała, jak bardzo dokucza się w szkole grubszym dzieciom.

Jednak teraz to już przeszłość, bo Demi wygląda olśniewająco. Właśnie wypuszcza swój nowy singiel "Sorry Not Sorry", ale bardziej niż muzyką, uwagę mediów i fanów przykuwa swoimi fotkami na Instagramie.

Sami musicie przyznać, że wygląda na nich doskonale...