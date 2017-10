Ewa Chodakowska zamieściła kontrowersyjny wpis

Ewa Chodakowska, mimo coraz silniejszej konkurencji, wciąż może poszczycić się tytułem ulubionej trenerki Polek. Jej profil na Facebooku lubi ponad dwa miliony fanów, Instagrama obserwuje zaś 1,2 miliona użytkowników.

Ewa Chodakowska

Trudno się dziwić - Chodakowska jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych, chętnie odpisuje na komentarze i udziela porad.

W sieci zamieszcza także imponujące metamorfozy kobiet, które postanowiły zamienić stare nawyki na ćwiczenia i diety polecane przez Ewę.

Ostatnio na Facebooku trenerki pojawił się długi wpis, w którym ostro wyraziła się na temat promocji niezdrowego stylu życia.

"O Madonno!! Jeszcze chwila i w mediach zacznie się demonizować ZDROWY STYL ŻYCIA. Serio? Aż tak uwiera zdrowe ciało? Jędrna - pardon - d*pa? Płaski brzuch - i nie pisze tutaj o tarce... Jak zgrabna to głupia? A czy opona na brzuchu jest oznaką oleju w głowie? Jakiejś szczególnej wybitności? Najczęściej jest oznaka choroby lub lenistwa... często też oznaką ignorancji... - napisała.



Później było jeszcze ciekawiej: "Lubię siebie w rozmiarze XXL. Super! Tylko co na to zdrowie! Otłuszczone organy wewnętrzne? Serducho walące z ciężarem kilofa przy wejściu na czwarte piętro? Zawał za zakrętem...".



"Czy to źle, że kobiety TRENUJĄ? Zdrowo się odżywiają? No nie!! Pewnie, że nie... tutaj kwestia bezsporna... Ale jak już zechcą pochwalić się tym jędrnym tyłkiem... jak już tylko będą miały czelność pokazać ten płaski brzuch to na stos z nimi!! Hańba!! - kontynuowała trenerka.



"Czuję się odpowiedzialna za te wszystkie "d*py w opiętych leginsach", za te bezwstydnie płaskie brzuchy, za te dumnie podniesione głowy... za poprawę jakości życia... Jestem w Was szalenie dumna!!! Oby tak dalej" - podsumowała Ewa.



Kontrowersyjny wpis wywołał wśród komentujących duże emocje. Fanki gorąco wsparły Chodakowską, pisząc m.in. "Czasem ręce opadają, niech sobie krytykują. My i tak będziemy robić swoje, jak oni będą sapać i płuca wypluwać za nami" czy komplementując trenerkę: "Zgrabna, mądra i zdrowa".



