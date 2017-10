Grzegorza Krychowiaka sposób na modę

Kibicom nie trzeba go przedstawiać. Innym przypominamy: Grzegorz Krychowiak to piłkarz, reprezentant Polski, pomocnik, grający obecnie w West Bromwich Albion. Przed meczem z Armenią pojawił się na zgrupowaniu kadry z torebką w ręku, wartą 40 tys. zł...

Zbigniew Boniek, kiedyś wyśmienity piłkarz, obecnie prezes PZPN, wspominał, że on i jego koledzy chadzali do baru, a dziś piłkarz chadzają do stylisty... Cóż, bar to może nie najlepsze miejsce dla zawodnika. Ale Boniek dodał coś jeszcze: "Mam do Grzegorza Krychowiaka jedno pytanie - męskich płaszczów nie było?"...

O stylówkę Krychowiaka zapytał asystenta trenera kadry Wojciech Szczęsny. - Co można powiedzieć? Wysoka klasa, poziom światowy - usłyszał w odpowiedzi. Reszta jest grą podczas meczu...(PAP Life)