Internauci hejtują Halle Berry

Halle Berry na rozdaniu Oscarów wyglądała olśniewająco. Jednak internauci zamiast ją krytykować – hejtują. Powodem krytyki jest fryzura.

Zdjęcie Halle Berry /Elizabeth Goodenough/Everett Collection /East News

Zdjęcia Berry z oscraowej gali szybko obiegły internet. Komentowane były głownie na Twitterze, gdzie internauci porównywali ją do amerykańskiej aktywistki Rachel Dolezal (której charakterystycznym elementem wyglądu jest właśnie naturalna burza loków) oraz kierując wyrazy współczucia do osób, które na widowni Dolby Theatre zajmowały miejsca za Berry oraz porównywali jej włosy do peruki.

Jak sądzicie? Czy Halle naprawdę zasłużyła na taką krytykę?