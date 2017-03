Jane Fonda: Zostałam zgwałcona!

79-lenia aktorka w szczerym wywiadzie wyznała, że jako dziecko była wykorzystywana seksualnie. Rozmowa ukazała się w magazynie „The Edit”.

Zdobywczyni Oscara w rozmowie dla magazynu "The Edit" wypowiadała się m.in. na tematy takie jak: feminizm, przemoc seksualna, aktywizm. W pewnym momencie przyznała się, że do kwestii przemocy podchodzi w bardzo osobisty sposób, ponieważ jako dziecko doświadczyła gwałtu.

Dzieciństwo nie było jedynym okresem, w którym Fonda doświadczała przemocy seksualnej. Z przypadkami molestowania musiała mierzyć się również jako nastolatka i dorosła osoba. Co więcej, przez lata uważała, że to ona ponosi winę za przemoc, której doświadcza.

- Żeby pokazać, jak wielki wpływ patriarchat ma na kobiety: Byłam zgwałcona, byłam molestowana seksualnie jako dziecko i byłam zwalniania z pracy, za odmowę przespania się z szefem. Zawsze myślałam, że to była moja wina, bo nie zrobiłam, czy nie powiedziałam jakiejś właściwej rzeczy - wyznała w wywiadzie.

Aktorka dodała również, że zdaje sobie sprawę z faktu, że wiele dziewczyn, nie zauważa nawet, ze to co je spotyka to przemoc seksualna.

- Znam wiele kobiet, które zostały zgwałcone w dzieciństwie i nawet nie wiedziały, ze to gwałt. Myślą: Doszło do tego, bo moje "nie" było nie dość wyraźne.

- Wielkim osiągnieciem ruchów kobiecych jest to, że ofiary przemocy seksualnej wyzwoliły się z poczucia winy, które czyniło ich doświadczenie jeszcze trudniejszym - dodała.

Fonda nie sprecyzowała, kto dopuścił się gwałtu, ani w jakich okolicznościach do niego doszło.