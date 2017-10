Jeansy Marilyn Monroe na aukcji

Prawdziwa gratka dla miłośników kina oraz stylu Marilyn Monroe - już wkrótce będzie można nabyć na aukcji jeansy, w których gwiazda wystąpiła w kultowym filmie "Rzeka bez powrotu". Spodnie legendarnej aktorki pochodzą z prywatnej kolekcji Tommyego Hilfigera.

Zdjęcie Marilyn Monroe w filmie "Rzeka bez powrotu" /East News

Od burzy blond loków, charakterystycznego eyelinera i czerwonej szminki, po zmysłowe ubrania podkreślające kobiece kształty - pełen seksapilu styl Monroe wciąż zachwyca, a ona sama od lat jest uznawana nie tylko za legendę Hollywood z czasów jego największej świetności, ale i niewyczerpane źródło modowych inspiracji. Już wkrótce niemal każdy z nas (a konkretnie każdy dysponujący zasobnym portfelem) będzie miał niepowtarzalną szansę, by wejść w posiadanie kawałka historii Hollywood i tym samym elementu garderoby ikonicznej aktorki.

Wyjątkowa kolekcja będąca własnością znanego projektanta Tommy'ego Hilfigera została oficjalnie przekazana na aukcję. Można będzie wylicytować na niej oryginalne przedmioty należące niegdyś do największych artystów, m.in. podpisane przez Davida Bowie karty tarota czy skórzaną kamizelkę frontmana zespołu The Rolling Stones Micka Jaggera. Wśród perełek z kolekcji designera znalazła się również para jeansów noszonych przez samą Marilyn Monroe.





Jeansy, w których gwiazda wystąpiła w filmie "Rzeka bez powrotu" w 1954 roku wycenia się na kwotę, bagatela, 40 tys. dol. Mowa o klasycznych denimowych spodniach z podwyższonym stanem w kolorze jasnego błękitu, o nieco luźniejszym fasonie. Hilfiger pierwotnie nabył trzy pary jeansów Monroe; dwie pozostałe podarował Britney Spears i Naomi Campbell.





W "Rzece bez powrotu" aktorka zamieniła będące jej znakiem rozpoznawczym seksowne sukienki na spodnie, by wcielić się w postać piosenkarki Kay Weston. Klasyczny denim może się dziś wydawać czymś zgoła zwyczajnym, jednak wówczas był on symbolem swego rodzaju modowej rewolucji w kobiecych szafach. A sama Monroe w latach 50. wyznaczała trendy poprzez wszystko, co nosiła. Jak mówi producent Sam Shaw w książce "Marilyn Among Friends" z 1987 roku, blondwłosa gwiazda "była jedną z pierwszych kobiet, które nosiły jeansy".



Przedmioty pochodzące z prywatnej kolekcji Hilfigera zostaną zaprezentowane na wyjątkowej aukcji 21 października w Julien's Auctions w Los Angeles. Aukcja będzie również dostępna na stronie internetowej. Część wpływów trafi do fundacji Autism Speaks - organizacji, która pomaga osobom z autyzmem i ich rodzinom. (PAP Life)



autor: Iwona Oszmaniec