Jessica Ziółek chwali się ciałem

Partnerka Arkadiusza Milika, reprezentanta Polski w piłce nożnej nie może narzekać na swoje życie. Arek gra na stałe we włoskim klubie Napoli, a Jessica korzysta z włoskiej kuchni, pięknej pogody i... niekończących się wakacji.

Zdjęcie Jessica Ziółek korzysta z włoskiego słońca /East News

W czerwcu Arek zabrał swoją partnerkę do Nowego Jorku, by mogli spędzić trochę czasu tylko we dwoje. Urlop nie trwał jednak zbyt długo, a piłkarz wrócił na boisko, by po raz kolejny udowodnić, że po przebytej kontuzji nie ma już śladu!

Arek strzela gole, a Jessica korzysta z włoskiego lata i co jakiś czas wrzuca na swoje konto na Instagramie nowe fotki. Wczoraj podzieliła się z fankami zdjęciem w kostiumie kąpielowym i wywołała burzę:



- Jaka z Ciebie ślicznotka! Pozdrawiam gorąco!

- Pięknie wyglądasz!

- Bardzo niesmaczne zdjęcie. Od pasa w dół, takie rzeczy się zakrywa ..



To tylko niektóre z komentarzy, które pojawiły się pod zdjęciem partnerki piłkarza. Jak sądzicie, przesadziła?