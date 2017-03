Justin Timberlake jest "najszczęśliwszym facetem na świecie"

Twórca hitu "Can't Stop the Feeling" zamieścił na Instagramie wzruszającą wiadomość do swojej żony, z którą ma 22-miesięcznego syna Silasa, z okazji 35 urodzin, które świętowała w piątek. Piosenkarz podziękował jej za to, że dzięki niej jest "lepszym" człowiekiem.

Zdjęcie Justin Timberlake /Getty Images

Justin zamieścił zdjęcie w odcieniu sepii, na którym całuje swoją żonę w policzek, i podpisał je w następujący sposób: - Sprawiasz, że się śmieję i uśmiecham. Sprawiasz, że kocham. Sprawiasz, że chcę być lepszym człowiekiem."

Reklama

- Mimo to nigdy nie będę lepszym człowiekiem niż ty. Teraz wiem na pewno, że lepiej jest być szczęśliwym niż dobrym. Jeśli zapytasz mnie kto jest najszczęśliwszym człowiekiem na świecie, to odpowiem, że właśnie na niego patrzysz.



- Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin, najdroższa.



Zdjęcie w internecie wywołało prawdziwą burzę. Szybko zebrało ponad milion polubień i lawinę komentarzy, w których fani zachwycają się piękną parą i życzą jej wszystkiego najlepszego.