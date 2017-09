Kendall Jenner ikoną

Zaledwie 21-letnia Kendall Jenner została okrzyknięta modową ikoną dekady. Choć swoją przygodę z modelingiem młodsza siostra Kim Kardashian rozpoczęła w 2011 roku, zdołała już zapracować sobie na to miano.

Zdjęcie Poczynania Kendall na Instagramie śledzi ponad 80 mln osób /East News

Modelka odbierze swoje wyróżnienie 8 września podczas gali The Daily Front Row's Fashion Media Awards. Kendall Jenner szybko wypracowała sobie miano "it girl", i należy do grona najbardziej rozchwytywanych modelek na świecie. Lukratywne kontrakty, pracowite Tygodnie Mody i kilka okładek "Vogue" - to dorobek 21-letniej ikony.

Choć jej obecność w branży jest zdecydowanie krótsza niż wskazuje na to wyróżnienie, Jenner swoje pierwsze kroki stawiała w trakcie pokazu Marca Jacobsa. Za sprawą makijażu i stylizacji trudno rozpoznać przyszłą gwiazdę modelingu.





Ulubienica Karla Lagerfelda, chętnie fotografowana przez Mario Testino wielokrotnie podkreślała, że nie chce polegać na słynnym nazwisku Kardashian, o którym przypominano jej przy okazji każdego jej sukcesu.



Choć jej poczynania na Instagramie śledzi ponad 80 mln osób, nie wszystkim podoba się ten wybór. "No nie, co z Naomi Campbell czy Cindy Crawford to prawdziwe modelki, które osiągnęły szczyt kariery ciężką pracą. Żałosne" - komentuje jedna z internautek. (PAP Life)

