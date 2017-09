Krzysztof Ibisz jeszcze młodszy

Wiemy, że trudno w to uwierzyć, ale Krzysztof Ibisz ma już 52 lata. Podczas ostatniej Ramówki Polsatu po raz kolejny udowodnił, że wiek nie jest dla niego żadną przeszkodą.

Krzysztof Ibisz

Ibisz jest dyplomowanym aktorem, ale od początku lat 90. związany jest z telewizją. W TVP prowadził m.in. kultowy "Czar par" czy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu.

Od 1997 do 2000 pracował w TVN-ie, ale to współpraca z Polsatem przyniosła mu największą popularność i nowy, młody wygląd.

Nie sposób wyliczyć imprez i teleturniejów prowadzonych przez Ibisza we współpracy ze stacją. Warto wspomnieć za to o książce, która stała się dla niektórych źródłem inspiracji, dla innych zaś pretekstem do urządzania sobie śmieszków z prezentera.

Mowa o publikacji "Jak dobrze wyglądać po 40", którą Krzysiek promował swoim zdjęciem z siłowni, na którym pręży muskuły.

Chociaż Ibisz przekroczył już 50. (może pora na kolejną książkę z poradami?), wciąż prezentuje się nienagannie. Pozwala sobie jednak na nieco więcej naturalności.

Podczas imprezy ramówkowej można było dostrzec u niego trochę siwych włosów i delikatne zmarszczki. Aktor zgubił też kilka kilogramów.

Inspirujecie się na co dzień poradami Krzyśka?

