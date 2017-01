Księżna Kate jakiej nie znacie! 7 niezwykłych faktów

9 stycznia księżna Kate obchodzi 35. urodziny. Z tej okazji mamy dla was kilka ciekawostek o życiu prywatnym, poglądach i zainteresowaniach najsłynniejszej arystokratki świata.

Zdjęcie Księżna Kate z dziećmi /Andrew Parsons / i-Images/EAST NEWS /East News

Jej panieńskie nazwisko to Middleton. Pochodzi z hrabstwa Berkshire. Ma brata i siostrę, syna i córkę oraz męża, który ma spore szanse na zostanie brytyjskim królem. To o księżnej Kate wiedzą niemal wszyscy. Ale czy słyszeliście o tym, że...

Jako dziecko, nie miała łatwego życia

Koleżanki nazywały ją "Liz" - zdrobniale od drugiego imienia - Elizabeth, które księżna podobno bardzo lubi.



Na tym jednak kończyły się miłe gesty ze strony rówieśników. W szkole Kate nie była zbyt lubiana. Jej dom znajdował się blisko placówki, do której uczęszczała wiec jako jedna z nielicznych uczennic nie mieszkała w internacie. Nie miała też skłonności do młodzieńczego buntu, nie piła nie paliła, nie imprezowała. Szybko wiec przylgnęła do niej łatka nudziary i prymuski.

Dziś jej koleżankom musi być głupio, gdy dowiadują się z mediów, że Kate jest jedną z najbardziej lubianych kobiet świata...

Zdjęcie Księżna Kate jako dziecko /Splash News/EAST NEWS /East News





Ma dwie pasje

Opierając się na medialnych doniesieniach, można by wysnuć wnioski, że księżna całe dnie spędza na działalności charytatywnej, uczestnictwie w uroczystościach państwowych i dyplomatycznych podróżach. Jednak Kate, od czasu do czasu, znajduje czas na realizację swoich pasji. A ma je dwie.

Pierwszą są kulinaria (podobno ulubionym daniem Williama, przyrządzanym przez Kate, jest... zupa ziemniaczana).

Drugie hobby jest nieco mniej prozaiczne - chodzi bowiem o fotografię. Tajników tej sztuki Kate uczyła się u jednego z najlepszych współczesnych fotografów - Mario Testino.

Musiała być całkiem pojętną uczennicą, bo wykonywane przez nią zdjęcia dzieci od czasu do czasu są oficjalnie udostępniane mediom. Tak było na przykład z urodzinowymi fotografiami małej księżniczki Charlotte.

Zdjęcie Księżniczka Charlotte - zdjęcie zrobione przez księżną Kate /Photoshot/REPORTER /East News





Jako nastolatka obwieszała pokój plakatami

W jednym z wywiadów, udzielonym jeszcze przed ślubem, William zażartował, że Kate jako nastolatka wieszała nad łóżkiem jego podobiznę. Przyszła księżna szybko sprostowała tę smakowitą rewelację, wyjaśniając, że plakat owszem, był, ale widniała na nim podobizna... przystojniaka z reklamy jeansów Levis.

Jej poglądy polityczne do dziś pozostają nieznane

Mimo, że istnieje spora szansa, iż jej mąż zostanie kiedyś królem Wielkiej Brytanii, Kate do dziś nie ujawniła swoich poglądów politycznych. Nie wypowiada się na bieżące tematy, nie zabiera głosu w sprawach polityki czy ekonomii. Milczy również w kwestiach ważnych dla Brytyjek, za co wielokrotnie była krytykowana przez środowiska feministyczne.

Nie zawsze mieszkała w Wielkiej Brytanii

Chociaż Kate urodziła się w południowoangielskim Berkshire, swoje dziecięce lata spędziła w Jordanii. Kiedy miała dwa latka, jej rodzice - Carole i Michael Middletonowie - wyjechali na Bliski Wschód w związku ze swoimi obowiązkami zawodowymi. Ojciec przyszłej księżnej był menadżerem British Airways, a jej mama - na co dzień stewardessa tych samych linii - przebywała na urlopie macierzyńskim. Po kilku latach rodzina wróciła do Wielkiej Brytanii.

Zdjęcie Księżna Kate jako dziecko /AFP/EAST NEWS /East News





Kate na dłużej opuściła kraj jeszcze raz, jako studentka. Wtedy przez pół roku przebywała we Florencji, studiując renesansowe malarstwo i architekturę.





Jej fanką jest... Kim Kardashian

Księżną Kate lubią nie tylko zwykli ludzie, ale ma ona również swoich fanów i fanki wśród celebrytów. Jedną z nich jest Kim Kardashian. W 2012 roku żona Kany’ego Westa z okazji urodzin księżnej, zaprojektowała limitowaną kolekcję obuwia. - Stworzyłam niezwykłe buty specjalnie dla Kate - mówiła Kardashianka w jednym z wywiadów.



Jedną z największych fanek księżnej jest też Madonna, która w 2011 określiła ją jako "cudowną dziewczynę, z niezwykłym wyczuciem stylu".

Kate Middleton nie tylko imponuje ludziom z show biznesu, ale z niektórymi z nich również się przyjaźni. Nie jest tajemnicą, że Kate i William utrzymują intensywne kontakty towarzyskie z Victorią i Davidem Beckhamami.



Zdjęcie Beckhamowie na ślubie Kate i Williama /Getty Images





Księżna wyznacza trendy

To, że Księżna Kate ma doskonałe wyczucie stylu, nie jest żadną tajemnicą. Niektórzy w swej fascynacji stylem księżnej posuwają się tak daleko, że zaczynają go kopiować. W serwisie eBay można znaleźć ponad 2 tys. różnych ubrań i akcesoriów opisywanych jako "w stylu księżnej Kate". Nie inaczej jest na Allegro, na którym można znaleźć m.in. kolię, sukienki i pierścionek zaręczynowy inspirowany stylem księżnej.