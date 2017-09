Lady Gaga trafiła do szpitala

Największy boom na Lady Gagę minął już kilka lat temu. Piosenkarka jednak kontynuuje karierę z powodzeniem, a wierni fani w mig wykupują bilety na koncerty.

Zdjęcie Lady Gaga /East News

Niestety, Gaga była zmuszona odwołać występ w Rio de Janeiro, który miał się odbyć w ramach festiwalu Rock in Rio.

Reklama

Wokalistka trafiła do szpitala. O swoim stanie zdrowia poinformowała fanów za pomocą Instagrama. "Zrobiłabym dla was wszystko, ale muszę teraz zadbać o swoje ciało. Proszę o zrozumienie, i obiecuję, że wkrótce wrócę i dla was wystąpię" - napisała.

Podobno przyczyną rezygnacji z trasy koncertowej jest olbrzymi ból fizyczny, który odczuwa gwiazda.

31-letnia Gaga, przy okazji premiery dokumentu opowiadającego o jej życiu, przyznała, że cierpi na fibromialgię. Najwidoczniej choroba mocno dała się jej ostatnio we znaki.



Fibromalgia jest schorzeniem reumatycznym i powoduje silny ból mięśniowy w całym ciele (jego natężenie i lokalizacja mogą się zmieniać).

Życzymy piosenkarce wytrwałości i szybkiego powrotu do zdrowia!