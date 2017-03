Madonna ćwiczy pięć godzin dziennie

58-letnia pop gwiazda jest bardzo zdeterminowana, aby utrzymać dobrą sylwetkę i dlatego spędza na siłowni sporo czasu każdego dnia.

Zdjęcie Madonna /Getty Images

Instruktorka SoulCycle Master, Stacey Griffin - która w przeszłości trenowała autorkę hitu "Vogue" - wyjawiła: - Profesjonalni atleci trenują każdego dnia. Madonna ćwiczy całymi dniami. Ona ćwiczy pięć godzin dziennie.

Stacey przyznała, że trenowanie gwiazd takich jak Madonna jest wręcz "surrealistyczne", dlatego często musi dać sobie chwilę, aby pojąć, co się naprawdę dzieje, kiedy ćwiczy celebrytów.



W rozmowie z Kely Ripa w Nowym Yorku na temat jej nowej książki "Two Turns From Zero" - która pojawiła się na półkach we wtorek powiedziała: - To jest surrealistyczne... myślę o tych momentach, jakie chciałabym, żeby wydarzyły się w moim życiu i próbuję je sobie wizualizować. Medytuję i pewnego dnia to się dzieje: gra muzyka, na sali jestem tylko ja, Madonna i Craig, jej trener.



- Myślę wtedy sobie: Chwileczkę Stacey, właśnie trenujesz Madonnę. Usiądź na sekundę.



Nie tylko Madonna - która ma dzieci: Loudres (20 l.), Rocco (16 l) oraz adoptowanych Davida i Mercy (oboje 11 l.) i adoptowane bliźnięta Esther i Stellę (4 l.) - odnosi sportowe sukcesy w jej rodzinie, ponieważ jej córka Mercy zdobyła ostatnio kilka medali na zawodach gimnastycznych.



Madonna opublikowała na Instagramie zdjęcie córki z medalami, podpisując je: - Mercy James zdobyła cztery medale!



Autorka hitu "Hung Up" dodała także zdjęcie Mercy z koleżankami z drużyny, stojącymi na podium, ciesząc się z sukcesu.



Napisała: - Dalej Mercy James!!! Chodzi o pracę zespołową!