Małgosia Rozenek na dobranoc

Ulubienica internautów wrzuciła na swoje konto na Instagramie kolejne zdjęcie w bikini.

Zdjęcie Małgorzata Rozenek-Majdan /Tricolors /East News

Małgorzata Rozenek kompletnie nie przejmuje się głosami krytyki i wciąż wrzuca do sieci swoje zdjęcia w strojach i pozach, które według niektórych nie przystoją kobiecie w jej wieku i matce dwójki dzieci.

Reklama

Fotka z dopiskiem "do widzenia, do jutra" z pewnością nie przypadnie do gustu tym pseudoobrońcom moralności, ponieważ celebrytka ma na sobie skąpe bikini.

Jednak zdecydowana większość komentarzy pod zdjęciem wskazuje na to, że obserwatorzy są zachwyceni nie tylko Gosią i jej figurą, ale i jej kostiumem, jakością fotki oraz odwagą fotografowanej.

A Wy jak oceniacie to zdjęcie?