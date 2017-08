Margaret połączyła siły z Adrianą Limą i Gigi Hadid

Margaret ceni sobie odważny styl, nic dziwnego, że została ambasadorką jednej z popularnych marek kosmetycznych, tym samym stanęła w jednym rzędzie obok takich gwiazd jak Adriana Lima czy Gigi Hadid. W końcu makijaż to nieodłączny element jej wyrazistego wizerunku.

Zdjęcie Margaret jako pierwsza Polka będzie twarzą Maybelline w Polsce /East News

Jej piosenki z marszu stają się hitami, a odważne stylizacje to powiew świeżego, modowego powietrza. Nieodłącznym elementem jej stylu jest również makijaż, nic dziwnego, że młoda artystka dołączyła do grona takich gwiazd jak Adriana Lima, Jourdan Dunn czy Gigi Hadid i jako pierwsza Polka będzie twarzą Maybelline w Polsce.

Margaret będzie gwiazdą w najnowszym serialu Make Up in the City, którego motywem przewodnim jest oczywiście makijaż i wszystkie jego tajniki i triki. W składzie serialowej ekipy obok Margaret występują Beksy - Ola i Nadia z drugiego w Polsce kobiecego kanału z milionem subskrypcji, fashionistka Ola "Olciiak" oraz Wiki z kanału "Tofiki". W tajniki make upu wprowadza dziewczyny Jarek Jóźwin, oficjalny makijażysta marki. (PAP Life)